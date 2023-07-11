В регионе готовятся к выборам, которые пройдут в сентябре. Фото: сайт Главы ДНР
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» утвердит список кандидатов на сентябрьские выборы в ДНР. Их имена станут известны уже в ближайшее время. Об этом сообщил первый заместитель секретаря Донецкого регионального отделения ЕР Сергей Прокопенко.
Он уточнил, что вскоре пройдет партийная конференция по данному вопросу.
- В начале августа пройдет партийная конференция, на которой будет утвержден список, - заявил первый замсекретаря территориального отделения партии.
Отметим, что регистрация кандидатов на сентябрьские выборы в новых субъектах РФ начнется 24 июля.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР готовятся к выборам, которые пройдут 10 сентября - в единый день голосования в РФ. Жители Республики будут выбирать депутатов Народного Совета, а также представительные органы городов, районов, сел и поселков. В регионе уже практически завершили формирование избирательных комиссий.
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