В регионе готовятся к выборам, которые пройдут в сентябре. Фото: сайт Главы ДНР

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» утвердит список кандидатов на сентябрьские выборы в ДНР. Их имена станут известны уже в ближайшее время. Об этом сообщил первый заместитель секретаря Донецкого регионального отделения ЕР Сергей Прокопенко.

Он уточнил, что вскоре пройдет партийная конференция по данному вопросу.

- В начале августа пройдет партийная конференция, на которой будет утвержден список, - заявил первый замсекретаря территориального отделения партии.

Отметим, что регистрация кандидатов на сентябрьские выборы в новых субъектах РФ начнется 24 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР готовятся к выборам, которые пройдут 10 сентября - в единый день голосования в РФ. Жители Республики будут выбирать депутатов Народного Совета, а также представительные органы городов, районов, сел и поселков. В регионе уже практически завершили формирование избирательных комиссий.

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