Мэр Мариуполя: В Ильичевском районе мариупольцы восстанавливают более 15 частных домостроений

Мэр Мариуполя проверил как восстанавливают более 15 частных домостроений в Ильичевском районе. Фото: ТГ/Моргун

В Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают более 15 частных домостроений местные жители. Глава города Олег Моргун пообщался со строительными бригадами и проверил ход восстановления работ.

- Пообщался со строителями. Ребята обеспечены всем необходимым. У каждого - профессиональный инструмент, два комплекта спецовки, питьевая вода. Напомнил домовладельцам о том, что внутренние отделочные работы стройбригадами не проводятся, - отметил мэр города в своем телеграм-канале.

Олег Моргун добавил, что во многих районах города очень большие разрушения. Поэтому он призывает мариупольцев становиться участниками строительных бригад.

Напомним, что мэр Мариуполя ознакомился с восстановлением детского сада и МФЦ в поселке Сартана. Оба объекта ремонтируют специалисты из Санкт-Петербурга. По его словам, в дошкольном учреждении уже провели все инженерные коммуникации, а в здании МФЦ строители проводят внутреннюю отделку помещений.

Кроме того, специалисты из Санкт-Петербурга восстановили диспансер в Мариуполе. Медучреждение оборудовано современной техникой.

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