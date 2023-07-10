Пять врачей из Московской области прибыли в Новоазовскую больницу для оказания медпомощи населению

В Новоазовскую центральную районную больницу прибыли пять врачей из Московской области. Фото: t.me/tolstykina_dnr

В Новоазовскую центральную районную больницу в рамках шефской помощи прибыли пять врачей. Медперсонал оказывает любую необходимую помощь местным жителям, а также проводит диспансеризацию. Об этом сообщает заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

- В рамках шефской помощи в Новоазовскую центральную районную больницу прибыли пять врачей: эндокринолог, пульмонолог, терапевты и травматолог-ортопед. Врачи из Московской области оказывают медицинскую помощь пациентам, а также проводят диспансеризацию. Это колоссальная поддержка для нас, особенно принимая во внимание проблему кадрового дефицита врачей во всей Республике, - отметила Лариса Толстыкина.

Напомним, что в ДНР более 120 выпускников Донецкого государственного медицинского университета Минздрава России (ДонГМУ) впервые прошли первичную аккредитацию, которая позволит получить допуск к врачебной практике.

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