Пять врачей из Московской области прибыли в Новоазовскую больницу для оказания медпомощи населению

В Новоазовскую центральную районную больницу прибыли пять врачей из Московской области. Фото: t.me/tolstykina_dnr
В Новоазовскую центральную районную больницу в рамках шефской помощи прибыли пять врачей. Медперсонал оказывает любую необходимую помощь местным жителям, а также проводит диспансеризацию. Об этом сообщает заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.
- В рамках шефской помощи в Новоазовскую центральную районную больницу прибыли пять врачей: эндокринолог, пульмонолог, терапевты и травматолог-ортопед. Врачи из Московской области оказывают медицинскую помощь пациентам, а также проводят диспансеризацию. Это колоссальная поддержка для нас, особенно принимая во внимание проблему кадрового дефицита врачей во всей Республике, - отметила Лариса Толстыкина.
Напомним, что в ДНР более 120 выпускников Донецкого государственного медицинского университета Минздрава России (ДонГМУ) впервые прошли первичную аккредитацию, которая позволит получить допуск к врачебной практике.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Старобешевской больнице работают пять врачей из Бурятии
Специалисты помогают в проведении диспансеризации взрослой категории населения (подробнее)