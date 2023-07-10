В ДНР началась уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур

Аграрии соберут урожай на площади порядка 217,5 тысячи гектаров. Фото: Минагропром ДНР

В сельскохозяйственных угодьях Донецкой Народной Республике началась уборочная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия региона.

- В Республике стартовала уборочная кампания. Аграриям предстоит собрать урожай ранних зерновых и зернобобовых культур на площади порядка 217,5 тысячи гектаров. Готовность техники к уборке урожая в ДНР составляет 84,3%, - отметили в ведомстве.

В Минагропроме добавили, что в уборочной компании задействуют более трех тысяч единиц техники, включая порядка двух тысяч тракторов и более 600 комбайнов. Также проблем с топливом и удобрением для уборки культур нет.

Напомним, что аграрии ДНР получили право на беспошлинный экспорт зерна, масличных культур и продуктов переработки. Такая мера господдержки распространяется только на новые территории России.

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