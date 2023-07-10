Специалисты из Москвы за 65 дней провели капремонт отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» в Донецке

За 65 дней провели капремонт отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» в Донецке Фото: Александр Иванов

Специалисты из Москвы за 65 дней провели капитальный ремонт отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» в Донецке. Сейчас объект находится на стадии завершения. Через несколько дней начнется установка офисной техники. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- Все работы близки к завершению. Идет покраска стен, установка кондиционеров. В некоторых кабинетах уже смонтирована мебель. Со дня на день начнется установка офисной техники. В центре поддержки предусмотрена единовременная работа девяти окон приема, - написал в своем телеграм-канале мэр Донецка.

Алексей Кулемзин добавил, что постоянно будет работать психолог, для детей, которых родители не смогли оставить дома, уже обустраивается игровая зона.

Напомним, что Донецкий цирк «Космос» готовят к предстоящему капитальному ремонту. Проект обещают закончить до конца 2023 года. В цирке хотят создать условия для оснащения учреждения современной техникой.

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