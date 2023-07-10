Специалисты из Санкт-Петербурга восстановили диспансер в Мариуполе

В Мариуполе восстановили диспансер. Фото: ДАН

В Мариуполе строительство и восстановление города продолжается. Благодаря специалистам из Санкт-Петербурга были завершены восстановительные и ремонтные работы диспансера, который оборудован современной техникой. Об этом сообщает администрация города.

- Отметим, что в начале 2023 года силами строителей из Петербурга были восстановлены детское и взрослое отделения поликлиники ГБУ ЦПМСП №3. На очереди диагностический корпус и детская хирургия, - отмечают в администрации.

Напомним, что Мариупольский центральный парк культуры и отдыха «Городской сад» после капитального ремонта полностью преобразится. Ремонт парка ведут с современным подходом, но при этом бережно относятся к его истории.

Кроме того, ранее мэр города Олег Моргун сообщил, что стиральные машины и сантехнику бесплатно получат мариупольцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

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