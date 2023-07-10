«Промсвязьбанк» полностью завершил масштабную работу по присоединению ЦРБ ДНР

Все действующие карты клиентов, а также счета и остатки на них перешли в «Промсвязьбанк» автоматически. Фото: ДАН

Все права и обязательства по обслуживанию клиентов Центрального республиканского банка в ДНР полностью перешли к ПАО «Промсвязьбанк» с 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ПСБ.

Там уточнили, что в рамках присоединения была проведена масштабная работа по объединению клиентских баз, перестройке бизнес-процессов и централизации инфраструктуры двух банков.

- В результате присоединения отделения ЦРБ ДНР становятся офисами ПСБ. Финансовые услуги населению и предприятиям доступны в широкой офисной сети, насчитывающей более 240 отделений в 30 городах и населенных пунктах региона, - рассказали в банке, добавив при этом, что совокупная клиентская база ПСБ после присоединения Центрального республиканского банка ДНР составила в регионе свыше 1,3 млн клиентов.

Сообщается также, что переход оказался «бесшовным» - все действующие карты клиентов, а также счета и остатки на них перешли в «Промсвязьбанк» автоматически. Все денежные зачисления после присоединения банков продолжают поступать на действующие карты как обычно.

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