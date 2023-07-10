В Донецке за неделю родились 57 малышей

Счастливые семьи поздравили с пополнением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более полусотни малышей появились на свет за прошедшую неделю в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что мальчиков родилось больше, чем девочек.

- На минувшей неделе в Донецке родилось 57 малышей: 32 мальчика и 25 девочек! - заявил градоначальник.

По словам мэра, одну из донецких семей ожидало сразу двойное счастье.

- У семьи из Кировского района двойня - мальчик и девочка! - отметил Кулемзин.

Глава администрации города поздравил семьи из Донецка с пополнением.

- Пусть детки растут здоровыми, крепкими и радуют своих мам и пап, - пожелал он.

Напомним, в Донецке счастливые родители родившихся тройняшек получили трехкомнатную квартиру по решению властей. Тройная радость произошла в семье военнослужащего Народной милиции ДНР Сергея и его супруги Галины. Счастливым родителям вручили ключи от 3-комнатной квартиры, а также необходимые малышам кроватки и детские коляски.

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