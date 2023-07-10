В Донецк доставили запчасти для автомобилей, маскировочные сети, генераторы и инструмент для бойцов СВО

Содействие в доставке помощи оказал 1 Донецкий армейский корпус. Фото: УНМ ДНР

В столицу Донецкой Народной Республики прибыл очередной гуманитарный конвой. В состав груза вошли необходимые вещи для бойцов на передовой. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Там уточнили, что содействие в доставке помощи оказал 1 Донецкий армейский корпус.

- При поддержке 1 Донецкого армейского корпуса в Донецк был доставлен гуманитарный груз, который включал в себя запчасти для автомобилей, маскировочные сети, генераторы, различный инструмент и продукты питания. Вся эта помощь поможет нашим военнослужащим в борьбе против украинских националистов, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР волонтеры доставили военным медикам машины высокой проходимости, а бойцам - квадрокоптеры, тепловизоры и рации. Неравнодушные жители России собрали 80 тонн груза.

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