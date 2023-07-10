В Макеевке водитель автобуса потерял контроль над управлением и въехал в здание аптеки

Пассажирка получила травмы во время поездки на 111-м автобусе. Фото: МВД ДНР

В Горняцком районе Макеевки 6 июля произошло крупное ДТП. Пожилой водитель автобуса I-VAN, следующий маршрутом № 111 «АС «Плеханово» - АВ «Южный», почувствовал себя плохо за рулем. Мужчина потерял контроль над управлением маршруткой и наехал на металлическое ограждение и здание аптеки. Пострадал один человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

- В результате ДТП 36-летняя женщина-пассажир получила телесные повреждения, - заявили там.

Сотрудники ГИБДД с учетом жаркой погоды призывают водителей в случае ухудшения самочувствия, появления признаков утомления или других причин, которые указывают на нестабильное физическое состояние, отказаться от управления транспортом и не садиться за руль.

Тем временем в Мариуполе сотрудники полиции установили причины гибели мужчины на воде. ЧП произошло в Приморском районе 6 июля. Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда заплыл на глубину и захлебнулся. Правоохранители в очередной раз призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде и напомнили о запрете распития спиртных напитков в общественных местах.

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