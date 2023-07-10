Пушилин заявил, что разминирование Артемовска еще не началось из-за хаотичных обстрелов ВСУ

Артемовск продолжает обстреливаться достаточно хаотично Фото: Александр КОЦ

Разминирование в Артемовске пока не проводится из-за хаотичных обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что Артемовск продолжает обстреливаться достаточно хаотично.

- Пока гражданские службы не приступили к своей работе и запланированному разминированию, - сказал Пушилин.

При этом глава региона утверждает, что ситуация на артемовском направлении контролируемая.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что населенный пункт Клещеевка, которая расположена южнее Артемовска, находится под полным контролем российских подразделений. Он назвал напряженной ситуацию в населенном пункте. Действительно, была попытка противника подойти достаточно близко, но как выразился Пушилин, «военнослужащие ВС РФ все сделали грамотно», и вся Клещеевка находится под их контролем.

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