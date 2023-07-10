Полицейские установили причины гибели мужчины на воде в Мариуполе

Утонувшего человека обнаружили в акватории Азовского моря в Мариуполе. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники полиции установили причины гибели мужчины на воде в Мариуполе. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Там напомнили, что 6 июля в полицию обратился диспетчер МЧС и сообщил о том, что в Приморском районе Мариуполя вблизи одного из пляжей в воде обнаружили труп мужчины.

На место происшествия отправились члены следственно-оперативной группы отдела полиции номер 4 по обслуживанию Приморского района Мариуполя. Они выявили в море труп мужчины 1957 года рождения без видимых телесных повреждений. Установили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда заплыл на глубину и захлебнулся.

Правоохранители в очередной раз призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде и напомнили о запрете распития спиртных напитков в общественных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке из реки Кальмиус достали тело мужчины. Еще одного утонувшего человека обнаружили в акватории Азовского моря в Мариуполе.

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