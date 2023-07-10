В День семьи, любви и верности в Мариуполе сочетались браком 9 пар

Желающих заключить брачный союз гораздо больше, чем обычно Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мариуполе - летний свадебный бум. Только в День семьи, любви и верности в городском отделе ЗАГСа поженились 9 мариупольских пар. Об этом сообщили в администрации города.

- Этот праздник отмечается 8 июля - в День памяти святых князя Петра и его жены Февронии, считающихся в православии покровителями брака. Поэтому и желающих заключить брачный союз в этот день, традиционно много, - цитируют там слова начальника городского отдела ЗАГС Мариупольского городского управления юстиции Виктории Симилетовой.

Примечательно, что днем ранее, 7 июля 7 месяца года, в Мариуполе были зарегистрированы 11 браков. Это гораздо больше, чем обычно. По словам самих молодоженов, этот день они также выбрали не случайно.

- Сочетание цифр всегда привлекало людей, тем более к такому событию, как свадьба. Молодожены верят, что счастливые цифры, как, к примеру, семерка, принесет им семейное счастье, любовь и достаток, - говорит Симилетова.

Сотрудники ЗАГСа между собой уже шутят, что «статистика магии чисел» работает и дальше - так, на 22 июля уже поданы на роспись 22 заявления. Хотя эта цифра может быть не окончательной.

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