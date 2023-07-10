Ремонт внутриквартальных дорог идет в Буденновском районе Донецка

В городе приводят в порядок дороги. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке ведут ремонт внутриквартальных дорог. Сейчас работы проходят в Буденновском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он рассказал, что жители частного сектора выражают слова искренней благодарности в адрес работников предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление». Один из местных жителей даже написал благодарственное письмо в адрес ДРСУ. «Я уже не верил, что в свои 70 лет увижу нашу Краснооктябрьскую улицу с новым асфальтом», - отметил он.

Помимо Буденновского района, в городе приводят в порядок и другие дороги.

- Также внутриквартальный ремонт проходит по улице Кутузова в микрорайоне Гладковка, Киевского района. В Кировском районе текущий ремонт ведется по улице Кронштадтская. В Ворошиловском - по проспекту Садовому, - проинформировал мэр.

По словам Кулемзина, дорожники продолжают работать на благо Донецка и его жителей.

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