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НовостиПолитика10 июля 2023 5:45

Почти 30 натовских снарядов выпустили украинские войска по Донецку утром 10 июля

Первый обстрел начался после пяти часов утра
Ирина ДМИТРИЕВА
Донецк подвергся обстрелу артиллерией производства стран НАТО

Донецк подвергся обстрелу артиллерией производства стран НАТО

Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска утром 10 июля выпустили по Донецку 29 натовских снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что первый с начала суток обстрел города со стороны ВСУ был зафиксирован в 5:45, когда под прицел противника попали Киевский и Куйбышевский районы. Их обстреляли с населенного пункта Нетайлово.

Неоднократным ударам подвергся также Кировский район. Огонь по нему украинские войска ведут со стороны подконтрольной им Галициновки.

Напомним, за прошедший день, 9 июля, территория Донецка дважды подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что противник обстрелял Донецк из натовской артиллерии и РСЗО. Под ударом оказались Киевский и Куйбышевский районы. В их направлении были выпущены 5 снарядов калибром 155 мм и 5 ракет из РСЗО.

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