Почти 30 натовских снарядов выпустили украинские войска по Донецку утром 10 июля

Донецк подвергся обстрелу артиллерией производства стран НАТО Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска утром 10 июля выпустили по Донецку 29 натовских снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что первый с начала суток обстрел города со стороны ВСУ был зафиксирован в 5:45, когда под прицел противника попали Киевский и Куйбышевский районы. Их обстреляли с населенного пункта Нетайлово.

Неоднократным ударам подвергся также Кировский район. Огонь по нему украинские войска ведут со стороны подконтрольной им Галициновки.

Напомним, за прошедший день, 9 июля, территория Донецка дважды подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что противник обстрелял Донецк из натовской артиллерии и РСЗО. Под ударом оказались Киевский и Куйбышевский районы. В их направлении были выпущены 5 снарядов калибром 155 мм и 5 ракет из РСЗО.

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