Атака ВСУ колонной бронетехники на Артемовском направлении потерпела провал. Фото: скриншот с видео НМ ДНР

Атака украинских боевиков колонной бронетехники на Артемовском направлении потерпела провал. Головной танк противника взлетел на воздух в результате меткого пуска ПТУР разведчиками ДНР. Об этом сообщает Народная Милиция ДНР.

- Противник выдвинул колонну бронетехники для атаки наших позиций на Артемовском направлении. Однако головной танк с загруженным полным боекомплектом был поражен метким выстрелом расчета ПТРК 58-й отдельного батальона специального назначения Первого Донецкого армейского корпуса, - говорится в сообщении Народной Милиции.

Уточняется, что последовавший взрыв не только полностью уничтожил танк, но и поразил соседние машины украинских боевиков, сорвав их атаку.

Напомним, что ВСУ за прошедшие сутки пятьдесят восемь раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 328 снарядов и ракет. Один мирный житель в ДНР погиб, еще пять – ранены.

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