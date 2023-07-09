Министр транспорта ДНР проинспектировал работу общественного транспорта в Макеевке. Фото: Минтранс Республики

Министр транспорта Донецкой Народной Республики Владимир Тужилин по поручению врио Главы ДНР Дениса Пушилина проинспектировал работу общественного транспорта в Макеевке.

- Сегодня работал в Макеевке. Проехал по маршрутам 19, 20 и 26. Заехал на центральную автостанцию «Плехановская». Пообщался с водителями и пассажирами, - рассказывает он. - Накануне мы провели в Макеевке несколько рейдов, в соцсетях запустили соцопрос. В числе вопросов, которые наиболее беспокоят макеевчан, техническое состояние транспортных средств, чистота и комфорт в салонах автобусов.

По итогам поездки в числе недостатков министр отметил отсутствие порядка на остановочных пунктах и на платформах автостанций.

- Во время инспекции работы маршрутов особое внимание обращал на техническое состояние автобусов. Этот вопрос будем обсуждать совместно с перевозчиками и руководителями муниципалитетов, - заключил руководитель Минтранса.

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