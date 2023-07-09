Российский писатель Михаил Тарковский рассказал о своем творческом пути на литературной встрече в Донецке

Михаил Тарковский рассказал о своем творческом пути на литературной встрече в Донецке. Фото: Донецкая республиканская библиотека для молодежи

Поэт и прозаик Михаил Тарковский провел литературную встречу в Донецкой республиканской библиотеке для молодежи. Об этом ДАН сообщил заведующий отделом социокультурной деятельности библиотеки Никита Олендарь.

Он отметил, что на встрече присутствовали преподаватели-филологи, библиотекари и журналисты. Тарковский рассказал о своем жизненном и литературном пути. В частности, в юности его вдохновила сибирская проза, и тогда он принял решение связать свою жизнь с этим краем. Сначала он пошел работать полевым зоологом у берегов Енисея, тогда он уже начал писать свои первые стихи. Позже Тарковский понял, что постижение природы сквозь призму науки не совсем его занятие, через время он стал охотником и увлекся жизнью в лесу. Именно тогда и начал писать рассказы.

- Встреча получилась очень теплая. Это - душевный и скромный человек. По нему видно, что он - очень настоящий, такой вот в духе Пришвина, чьими книгами он вдохновлялся. Также мы узнали, что Михаил заботится об историческом наследии Сибири, занимается созданием музеев, чтобы местная литература и фольклор продолжали существовать. Он очень активный и разносторонний человек, - отметил Никита Олендарь.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин заявил, что сегодняшний конфликт с Украиной - это противостояние артиллерии

Врио Главы ДНР посетил предприятие в Перми, которое занимается производством боевых машин «Град» и «Смерч» (подробнее)