Российские военные «перемалывают» укрепрайон противника под Авдеевкой. Фото: скриншот с видео НМ ДНР

Российские военные «перемалывают» укрепрайон ВСУ под Авдеевкой.

- Артиллеристы 6-го батальона 9-й бригады (ранее 6-й тербат Народной Милиции ДНР) планомерно ведут активное подавление и уничтожение блиндажей и живой силы противника на Авдеевском направлении, помогая штурмовым подразделениям продвигаться вперед, - говорится в сообщении Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

При этом в оборонном ведомстве добавили, что особое внимание военнослужащие уделяют маскировке, защите личного состава, а также обеспечивают надежное хранение боеприпасов в полевых условиях.

Напомним, что ВСУ за прошедшие сутки пятьдесят восемь раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 328 снарядов и ракет. Один мирный житель в ДНР погиб, еще пять – ранены. На донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО). На горловском - 13 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров.

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