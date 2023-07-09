В Ясиноватой до начала осени отремонтируют дорогу Макеевка-Горловка. Фото: Минстрой

Капитальный ремонт дороги в Ясиноватой, связывающей город с Макеевкой и Горловкой, завершится до начала осени. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на главу администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко.

- Дорогу из Макеевки в Ясиноватую продолжают делать, уже кладут второй слой асфальта, также ведутся ремонтные работы участка дороги на Горловку. Всего здесь появится 63 тысяч квадратных метров асфальта, - рассказал Дмитрий Шевченко.

Он добавил, что работы планируется завершить до конца лета. По словам мэра прифронтовой Ясиноватой, трасса капитально не ремонтировалась десятилетиями.

Ранее сообщалось, что Челябинская область направит 400 миллионов рублей на восстановление подшефной Ясиноватой в этом году, более 60 процентов - на ремонт дорог.

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