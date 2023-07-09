Владимирская область восстанавливает многоэтажки в Докучаевске

Владимирские специалисты восстанавливают жилье. Фото: Минстрой ДНР

Владимирская область восстанавливает многоквартирные дома в Докучаевске.

- Совсем скоро следа не останется от прямого попадания снаряда в дом по улице Ленина. Строители приступили к ремонту кладки, позже заменят окна, - рассказывает в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев. - А в доме на Лихолетова работы уже завершены. В прошлом году здесь установили новые окна и отремонтировали кровлю. В этом – обновили фасад. Жители довольны. И это самая лучшая оценка работы строителей.

Тем временем, в поселке Ясное под Докучаевском владимирские специалисты приступили к ремонту крыш многоквартирных домов.

- Используют мембранную укладку. У нее масса преимуществ: проще ремонтировать, легче найти место протечки. Все крыши утепляют. А значит, жителям верхних этажей зимой будет тепло, а летом – не жарко, - отмечает Евгений Солнцев.

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