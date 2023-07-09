В Донецком ботаническом саду появилась новая коллекция гортензий

Середина лета в донецком ботсаду Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Коллекция из более двадцати видов гортензий появилась на территории Донецкого ботанического сада. Об этом сегодня ДАН сообщила директор учреждения Светлана Приходько.

- Нами была заложена новая коллекция гортензий метельчатой, уже вот некоторые экземпляры начинают цвести и вот в середине июля, думаем, она полностью зацветет, - отметила Светлана Приходько

Она добавила, что саженцы для новой коллекции были переданы Ассоциацией производителей посадочного материала.

- До этого у нас был только один вид гортензий, сейчас же у нас появилась коллекция из более двадцати ее видов. Эти цветы очень любят влагу, но мы высадили их в местах, где сможем им обеспечить должный уход, чтобы эти красивые растения радовали наших посетителей, - сообщила директор.

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его 203 га. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научный институт, способный решать его экологические проблемы. Сейчас коллекционный фонд Донецкого ботанического сада насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений.

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