Центры поддержки технологий и инноваций создадут в ДНР

В центры смогут обращаться представители промышленности, НИИ, вузов, малых и средних предприятий, а также изобретатели Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Государственный комитет по науке и технологиям ДНР подготовил проект по поддержке сферы интеллектуальной собственности в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

- Государственным комитетом по науке и технологиям ДНР подготовлен проект трехстороннего соглашения между Минэкономразвития РФ, Роспатентом и Правительством ДНР о взаимодействии в рамках поддержки развития сферы интеллектуальной собственности в регионе. Данный проект имеет большое значение для развития инновационного предпринимательства, - рассказали в комитете.

Главный специалист Госкомитета Алина Емельяненко сообщила, что в Республике планируется создание центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).

- Эти центры являются соединительным мостом между изобретателями, рационализаторами и бизнес-сообществом. Основными задачами центра также являются: предварительный информационный поиск, оценка патентоспособности, а также оформление заявок на результаты интеллектуальной деятельности, - отметила она.

В центры смогут обращаться представители промышленности, НИИ, вузов, малых и средних предприятий, а также изобретатели.

- Для создания ЦПТИ комитетом был отправлен запрос в научные исследовательские организации и высшие учебные заведения для проведения мониторинга и анализа кадровой составляющей, а также материально-технической базы этих учреждений, и выявить, на базе чего будет создан центр, - добавила Алина Емельяненко.

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