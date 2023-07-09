В ДНР около ста инспекторов патрулируют леса для предотвращения пожаров

Обстановку в лесах мониторят. Фото: rosleshoz.gov.ru

Порядка ста инспекторов привлечены к патрулированию лесов ДНР для предотвращения пожаров в пожароопасное время. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на председателя Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики Алексея Шебалкова.

- Все силы лесных хозяйств приведены в полную готовность, происходят дежурства и прочее. В постоянной охране задействованы около ста человек, это представители комитета лесного и охотничьего хозяйства, а также сотрудники подведомственных лесхозов. Они постоянно занимаются мониторингом обстановки в лесах и следят, чтобы нигде не было пожаров, - рассказал Алексей Шебалков.

Он добавил, что также эти сотрудники занимаются противопожарной опашкой возле территорий лесов.

С 1 апреля по 1 ноября в регионе объявлен пожароопасный период. В лес запрещено заезжать гражданским автомобилям, а при сильной жаре лесные хозяйства будут полностью закрыты для пребывания там людей. Пока с начала года природных пожаров в лесах ДНР не было.

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