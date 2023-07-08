Денис Пушилин наградил многодетные семьи знаком отличия. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин наградил многодетные семьи знаком отличия «За заслуги в воспитании детей». По его словам, на эти образцовые семьи стоит равняться.

- Знаете, что характеризует многодетные семьи? Оптимизм и жизнерадостность. Все, с кем общался сегодня, а это семьи, где пять или более детей, излучали счастье. Наградил знаком отличия «За заслуги в воспитании детей» Александра и Ольгу Александровых из Горловки, Алексея и Римму Вагнер из Донецка, Вадима и Наталью Ибатуллиных из Шахтерска, Виктора и Ольгу Матвиенко из Тореза, - написал в телеграм-канале Глава ДНР.

Денис Пушилин добавил, что сейчас в России уделяется большое внимание семьям, в которой есть дети. Также он отметил, что раньше большие семьи в России были распространенным явлением, и эту традицию необходимо вернуть.

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