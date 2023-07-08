Минтранс ДНР проинспектировал ход восстановления улично-дорожной сети в Мариуполе

Владимир Тужилин проверил ход восстановления улично-дорожной сети в Мариуполе. Фото: Минтранс ДНР

Министр транспорта Донецкой Народной Республики Владимир Тужилин проинспектировал ход восстановления улично-дорожной сети в Мариуполе. В ходе этой поездки он отметил, что необходимо обеспечить безопасность для водителей и пешеходов на улицах города.

- Сегодня комплексно работаю в Мариуполе. Запланировал проехать по целому ряду объектов. В том числе, вместе с дорожниками прошли по улицам, где уже выполнено и еще продолжается восстановление дорожного покрытия, идет строительство тротуаров, установка бордюрного камня, ведется ремонт линий наружного освещения, - отметил Министр транспорта ДНР.

Владимир Тужилин добавил, что после восстановления асфальтобетонного покрытия производится нанесение дорожной разметки и пешеходных переходов, которая обеспечит безопасность для водителей и пешеходов в городе.

Напомним, что специалисты из Татарстана восстановят 27 многоквартирных домов и школу в Мариуполе. На 21 объекте уже отремонтированы кровельные покрытия, установлены новые окна и двери, смонтированы системы отопления с датчиками авторегулировки температур.

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