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НовостиПолитика8 июля 2023 16:09

Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка увеличилось до трех человек

Ранения также получил мужчина 1955 года рождения
Владислав ГУЩИН
Общее количество пострадавших при обстреле Кировского района увеличилось до трех человек

Общее количество пострадавших при обстреле Кировского района увеличилось до трех человек

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате дневного обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины количество пострадавших увеличилось до трех человек. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- Продолжает поступать информация о последствиях вражеских обстрелов гаражного кооператива «Бирюза» в Кировском районе. Ранения также получил мужчина 1955 года рождения. Таким образом, на данный момент общее количество пострадавших - три человека, - написал мэр города в своем телеграм-канале.

Напомним, что вооруженные формирования Украины в результате очередного обстрела столицы Донецкой Народной Республики повредили в Кировском районе Донецка газопровод и подстанцию. Также было нарушено остекление в детском садике.

Кроме того, в Ясиноватой от артудара украинских боевиков погиб мужчина 1989 года рождения.

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