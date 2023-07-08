Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка увеличилось до трех человек

Общее количество пострадавших при обстреле Кировского района увеличилось до трех человек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате дневного обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины количество пострадавших увеличилось до трех человек. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- Продолжает поступать информация о последствиях вражеских обстрелов гаражного кооператива «Бирюза» в Кировском районе. Ранения также получил мужчина 1955 года рождения. Таким образом, на данный момент общее количество пострадавших - три человека, - написал мэр города в своем телеграм-канале.

Напомним, что вооруженные формирования Украины в результате очередного обстрела столицы Донецкой Народной Республики повредили в Кировском районе Донецка газопровод и подстанцию. Также было нарушено остекление в детском садике.

Кроме того, в Ясиноватой от артудара украинских боевиков погиб мужчина 1989 года рождения.

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