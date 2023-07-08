Молодежь ДНР помогла получить гражданство РФ маломобильным гражданам Республики. Фото: ТГ/Молодая Республика

Команда Молодой Республики и Молодой Гвардии Единой России продолжает помогать маломобильным гражданам в получении российского паспорта. Активисты посетили более 20 жителей Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщает телеграм-канал общественной организации.

- Наша команда посетила более 20 жителей Ворошиловского района Донецка, которые не могли самостоятельно оформить российское гражданство. В их числе: лица с ограниченными возможностями, люди преклонного возраста и лежачие больные, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее Молодежь ДНР также помогла маломобильным гражданам Республики получить российское гражданство. Тогда активисты посетили более 30 адресов людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, активисты Шахтерского и Амвросиевского штабов Молодой Республики и Молодой Гвардии Единой России ДНР передали нуждающимся семьям молочные смеси.

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