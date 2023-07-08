Филиал фонда «Защитники Отечества» предупредил о случаях телефонного мошенничества в ДНР Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Донецкой Народной Республике поступает информация о случаях телефонного мошенничества в отношении подопечных филиала фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала фонда.

- Практически в одно и то же время несколько подопечных сообщили своим социальным координаторам о странных звонках, поступивших с неизвестных номеров. Мошенники представляются сотрудниками филиала и сообщают информацию, не соответствующую действительности, с целью дискредитации фонда «Защитники Отечества», - отмечают в фонде.

По словам руководителя филиала Марины Соловаровой, недавно позвонили матери ветерана и сообщили о якобы гибели ее сына, в другом — позвонили непосредственно ветерану с требованием оплатить предоставленные фондом услуги.

- Звонки могут поступать подопечным филиала либо от их социальных координаторов, с которыми уже установлена связь, либо от представителей руководства филиала, которые в обязательном порядке представляются и называют свое ФИО. Происки мошенников не достигнут цели благодаря налаженной системе взаимодействия, - рассказала Марина Соловарова.

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