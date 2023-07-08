Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем семьи, любви и верности

Денис Пушилин поздравил жителей Республики с Днем семьи, любви и верности. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил всех жителей региона с Днем семьи, любви и верности. По его словам, в этом году регион отмечает этот праздник со всей Россией

- В этом году Донецкая Народная Республика впервые официально отмечает этот замечательный праздник со всей Россией. Счастливая семья, любовь и верность друг другу, стране, традициям и своему народу – важнейшие идеалы, которые дают нам силу и опору в любых, даже самых сложных обстоятельствах, - пишет в своем телеграм-канале Глава ДНР.

Денис Пушилин отметил, что сегодня мы все вместе стоим на защите традиционных семейных ценностей, стараемся создать все необходимые условия, чтобы рождалось больше детей.

- Дорогие земляки, пусть в ваших семьях всегда звучит многоголосый детский смех, царят любовь, счастье и благополучие, - добавил Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин заявил, что сегодняшний конфликт с Украиной - это противостояние артиллерии

Врио Главы ДНР посетил предприятие в Перми, которое занимается производством боевых машин «Град» и «Смерч» (подробнее)