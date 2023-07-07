Полная кадровая заполняемость театра составляет более 200 человек. Фото: Администрация города Мариуполя

Мариупольский драмтеатр заинтересован в привлечении кадров из других регионов России. Пока коллектив укомплектован на три четверти. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почета» русского драматического театра Игорь Солонин.

Он уточнил, что полная кадровая заполняемость театра составляет 208 человек, а в наличии сейчас 156 человек.

- По артистам недобор 15 человек, по техническим службам ситуация чуть лучше, - отметил гендиректор.

По словам Солонина, недавно в Мариупольский драматический театр поступила на работу актриса из Козельска. Еще два резюме прислали молодые актеры из Калуги и Омска.

Сообщается также, что сейчас театр планирует заключить соглашение с Театром наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова и Московским государственным академическим детским музыкальным театром имени Н.И. Сац по поводу стажировок сотрудников Мариупольского драмтеатра.

- Стажировки по двум направлениям: художественно-постановочный персонал, а второе направление - это оркестр и артисты балета. Предварительно, в августе ребята поедут на 7-10 дней, - рассказал Солонин.

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