Мэр Мариуполя Моргун получил памятный подарок от участвующего в восстановлении города «РосКапСтроя»

Мэру города вручили настенные часы с эмблемой ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России. Фото: ТГ/Моргун

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун получил памятный подарок - настенные часы с эмблемой ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что «РосКапСтрой» принимает самое непосредственное участие в восстановлении Мариуполя и налаживании в нем мирной жизни. В городе реализуют множество строительных, образовательных, социальных и гуманитарных проектов.

Работа ведется в тесном взаимодействии с городскими властями. Такое сотрудничество уже приносит свои плоды - в городе проводится ремонт и восстановление соцобъектов, оказывается поддержка профильным учебным заведениям и студентам - будущим строителям. Также внедрены образовательные программы для всех категорий учащихся - как тех, кто получает среднее специальное образование, так и тех, кто желает пройти переобучение и присоединиться к восстановлению своего родного города.

Тем временем запуск логистического центра в Мариупольском торговом порту и организация регулярных перевозок стройматериалов морским путем благотворно сказываются на развитии города, открывая перед ним новые перспективы и позволяя жителям уверенней смотреть в будущее.

- Вместе мы построим город нашей мечты! - говорит Олег Моргун.

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