В Донецке после обстрела ВСУ загорелся ТЦ «Галактика», ранены двое человек

При обстреле пострадали мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

Прямое попадание снаряда ВСУ в торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка привело к пожару в здании. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Зафиксировано прямое попадание в ТЦ «Галактика» по улице Добровольского с последующим возгоранием, - заявили там.

В представительстве уточнили, что под обстрелом были ранены несколько мирных людей.

- По улице Добровольского, 7 ранены мужчина 1985 года рождения и женщина 1986 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также о прямом попадании в многоквартирный жилой дом по улице Добровольского, 5. Повреждения получили три многоквартирных жилых дома по улице Добровольского и Петровского.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар из артиллерии и РСЗО по трем районам Донецка. За 10 минут украинские боевики выпустили по жилым кварталам города 18 боеприпасов.

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