Более 360 тысяч кубометров отходов вывезли из Мариуполя при помощи новой техники

Развернувшаяся на территории города стройка ведет к образованию большого объема отходов строительства и сноса, подлежащего обработке. Фото: ТГ/Хоценко

В Мариуполе удалось восстановить услугу по вывозу твердых коммунальных отходов и нормализовать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города. Это стало возможным благодаря обновленному контейнерному парку и техники, которую поставил Российский экологический оператор. Об этом рассказал изданию «Ведомости» заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

- На сегодняшний день новой техникой вывезено более 223 тысяч кубометров ТКО и ликвидированы городские навалы отходов в размере 138 тысяч кубометров, - заявил он.

Сообщается также, что на прилегающей к городу территории организовали объект по обработке отходов с 11 единицами оборудования, переданного РЭО. Здесь уже переработали более 7 тысяч кубометров отходов, получили около 6 тысяч кубометров полезной фракции, которую используют на этом же предприятии для выравнивания территории.

В городе также организовали площадки для накопления отходов, где разместили контейнеры, что препятствует образованию навалов мусора и ТКО.

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