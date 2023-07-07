Пушилин заявил, что сегодняшний конфликт с Украиной - это противостояние артиллерии

Опыт конфликта с Украиной показал, что на передовой не бывает чего-то много, в особенности если речь идет о боеприпасах или современных средствах ведения боя. Фото: ТГ/Пушилин

Сегодняшний конфликт с Украиной - это противостояние артиллерии, так как именно этот вид оружия применяют на фронте чаще всего. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин в ходе рабочей поездки в Пермь. Там руководитель Республики побывал на машиностроительном предприятии «Мотовилихинские заводы», где производят боевые и транспортно-заряжающие машины из состава РСЗО «Град», «Смерч» и др.

По словам Пушилина, опыт конфликта с Украиной показал, что на передовой не бывает чего-то много, в особенности если речь идет о боеприпасах или современных средствах ведения боя, тяжелой и бронированной технике, средствах защиты и экипировке. Все это способно сохранить максимальное количество жизней бойцов на передовой и мирных жителей в тылу.

- И сегодня, находясь в месте, где в прямом смысле слова отечественный ВПК идет в ногу с фронтом и прикладывает все необходимые усилия для того, чтобы наши военнослужащие не испытывали дополнительных трудностей, я еще раз убеждаюсь, что мощь российской армии - это еще и вот такие огромные усилия тыла, - отметил Денис Пушилин.

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