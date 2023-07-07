Торговый центр «Галактика» поврежден при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: t.me/Petrovka24_7zov

Вечером 7 июля Петровский район Донецка вновь подвергся массированному артобстрелу со стороны ВСУ. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в СЦКК.

Согласно обнародованной информации, обстрел велся со стороны подконтрольной противнику Максимильяновки из натовского вооружения.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:19:55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм, - говорится в сообщении представительства.

Тем временем очевидцы сообщают о прямом попадании снаряда в здание торгового центра «Галактика». На момент прилета там еще находились покупатели и сотрудники.

Сообщается также, что один из снарядов разорвался на крыше жилого многоэтажного дома, другой - рядом со школой № 107.

Всего, по данным СЦКК, только за час украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 13 снарядов калибром 155 мм. Под обстрелами ВСУ прямо сейчас также находятся Куйбышевский и Киевский районы города.

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