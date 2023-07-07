Рассмотрение уголовного дела продолжается
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ДНР судят украинского боевика, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщили «КП» в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что судебное разбирательство ведется в отношении 27-летнего командира 1 отделения 1 взвода 3 роты 2 батальона отдельного отряда специального назначения «Азов»* Национальной гвардии Украины Анатолия Килюшика.
В апреле прошлого года он находился на боевой позиции в Мариуполе, где задержали мирного жителя. Украинское командование отдало приказ убить мужчину.
- Исполняя приказ, Килюшик А. вывел мужчину на улицу, и отойдя немного в сторону жилых домов, произвел из пистолета-пулемета не менее двух прицельных выстрелов в голову и верхнюю часть туловища мужчины, от которых он скончался на месте преступления. Труп потерпевшего преступник оставил лежать на земле, - рассказали следователи.
Теперь боевика обвиняют по статьям 105 и 356 УК РФ за убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти, и применение запрещенных средств и методов ведения войны.
* Запрещенная в РФ организация
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР будут судить украинского командира за приказ расстрелять 37 мирных жителей Мариуполя
Прокуратура Республики уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении офицера ВСУ (подробнее)