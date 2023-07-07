Аграриям окажут максимальную государственную поддержку Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Аграрии ДНР получили право на беспошлинный экспорт зерна, масличных культур и продуктов переработки. Такая мера господдержки распространяется только на новые территории России. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского дня поля в Татарстане.

- Там предусмотрено то, чего нет на остальной части РФ. Это - квоты на беспошлинный экспорт зерна, масличных и продуктов переработки, - заявил он.

По словам министра, такие меры должны позитивным образом сказаться на развитии сельского хозяйства в новых субъектах, позволит им поддержать рентабельность и платить людям достойную заработную плату.

- Помимо всего прочего будут выделяться существенные меры поддержки на эти территории, - заверил Патрушев.

Сообщается также, что только на развитие растениеводства новым регионам выделят более 4,5 млрд рублей на этот год. Кроме того, уже запущена программа льготного лизинга сельхозтехники, а компания «Росагролизинг» в прошлом году безвозмездно передала аграриям данных субъектов РФ более 260 единиц сельхозтехники.

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