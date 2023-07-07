Саперы ликвидировали 3 противопехотных фугасных мины «Лепесток» в парке кованых фигур в Донецке

К обследованию парка на наличие взрывоопасных предметов привлекли робота. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке в парке кованых фигур были обнаружены и обезврежены несколько противопехотных фугасных мин «Лепесток». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что к обследованию территории парка на наличие взрывоопасных предметов саперы привлекли робота.

- Сегодня в парке кованых фигур саперы МЧС обследовали территорию при помощи специальной роботизированной техники, - заявил мэр.

Сообщается, что на территории парка были ликвидированы 3 противопехотных фугасных мины «Лепесток». Теперь коммунальщики могут спокойно заняться благоустройством этой части города.

Напомним, в столице ДНР мирные жители продолжают подрываться на противопехотных минах «Лепесток», которые ранее разбросали вооруженные формирования Украины. Так, в Кировском районе Донецка на улице Николаевской на этой запрещенной международными конвенциями мине подорвался мужчина 1977 года рождения. Пострадавший был доставлен в Республиканский травматологический центр.

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