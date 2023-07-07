В ДНР прямая линия с министром здравоохранения Дмитрием Гарцевым пройдет 13 июля

Министр ответит на все интересующие людей вопросы в сфере здравоохранения. Фото: Администрация Главы ДНР

В ДНР в следующий четверг, 13 июля, пройдет прямая линия с министром здравоохранения Республики. Об этом сам глава Минздрава Дмитрий Гарцев сообщил в своем телеграм-канале.

- В четверг, 13 июля, проведу прямой эфир, в ходе которого отвечу на все волнующие вас вопросы сферы здравоохранения, - отметил он.

Министр пояснил, что задать ему свой вопрос может каждый желающий, для этого нужно только написать в специальный чат-бот.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин призвал чиновников к более открытому диалогу с жителями в соцсетях. Глава Республики считает, что комментарии на страницах ведомств должны быть открыты, а время компетентного ответа, сформулированного понятным людям языком, минимизировано. По словам Пушилина, у жителей региона все еще остается много вопросов о получении документов российского образца: паспорта, свидетельства о рождении, водительского удостоверения, а также отметки о регистрации по месту жительства. Тут требуются активные разъяснения.

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