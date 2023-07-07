Специалисты из Челябинской области построят новые отделения МФЦ в Ясиноватой

Челябинские строители проектируют новые отделения МФЦ в Ясиноватой. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Челябинской области построят новые отделения многофункциональных центров в Ясиноватой. Два новых МФЦ будут располагаться в разных частях города для удобства. Об этом сообщает Правительство Челябинской области.

- Для удобства жителей два центра откроются в разных частях города — на улице Орджоникидзе и Ленинградской. Теперь жителям не нужно будет ездить в другие населенные пункты, - отмечают в ведомстве.

Сейчас шеф-регион уже начал подготовку к строительству объектов. Специалисты расчистили территорию и демонтировали старые конструкции.

Напомним, что специалисты из Камчатского края приступили к ремонту помещений для создания многофункциональных центров в Светлодарске и Мироновском. Регион-шеф также закупит необходимую мебель и оборудование для работы в МФЦ.

Кроме того, в сентябре 2023 года откроется новый МФЦ в Ворошиловском районе Донецка, который будет полностью соответствовать всем стандартам.

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