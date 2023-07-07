В ДНР более 120 выпускников медуниверситета прошли первичную аккредитацию

Более 120 выпускников Донецкого государственного медицинского университета впервые прошли первичную аккредитацию. Фото: Минздрав ДНР

В ДНР более 120 выпускников Донецкого государственного медицинского университета Минздрава России (ДонГМУ) впервые прошли первичную аккредитацию, которая позволит получить допуск к врачебной практике. Об этом сообщает помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

- Выпускники Донецкого медуниверситета показывают высокий уровень знаний и успешно проходят аккредитацию. Все три этапа уже прошли 126 человек, эта работа продолжается. Это важный этап интеграции новых регионов в российскую систему здравоохранения – отметил Алексей Кузнецов.

Он добавил, что современные манекены и симуляторы в аккредитационно-симуляционном центре позволяют с наибольшей точность обучающимся показать свои знания.

Напомним, что в Старобешевской центральной районной больнице работают пять врачей из Бурятии. Специалисты помогают в проведении диспансеризации взрослой категории населения.

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