Минтранс ДНР решит проблемы с общественным транспортном в Республике

В Республике решают проблемы с общественным транспортом. Фото: Минтранс ДНР

Заместитель министра транспорта Донецкой Народной Республик Артем Бафанов заявил, что сейчас главная задача решить дефицит квалифицированных кадров, в частности, водителей автобусов. На территории Республики готовы принять на работу порядка 400 водителей.

- Мы подробно проанализировали ситуацию в сфере пассажирских перевозок. В целом транспортные предприятия Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Харцызска, Мариуполя, Ясиноватой готовы принять на работу порядка 400 водителей автобусов, - отмечает Артем Бафанов.

Он добавил, что сейчас запущены две программы по бесплатному обучению водителей. В прошлом месяце был открыт набор на бесплатное обучение водителей на категорию «D» для лиц старше 50 лет. В скором времени они приступят к обучению.

Кроме того, замминистра транспорта ДНР рассказал, что с июля объявлен новый набор на бесплатные курсы переподготовки водителей на категорию «D» без возрастных ограничений.

- Всем прошедшим обучение будет предоставлено гарантированное трудоустройство на транспортных предприятиях Республики. С учетом того, что в Республику придет новый подвижной состав, престижность данной профессии будет расти, а мы все для этого будем делать. И тот дефицит по водительскому составу, который есть, я надеюсь, мы в ближайшее время закроем, - прокомментировал Артем Бафанов.

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