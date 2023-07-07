В Донецке из реки Кальмиус достали тело мужчины

Обстоятельства происшествия и анкетные данные погибшего устанавливаются. Фото (архив): МВД ДНР

В Донецке из Кальмиуса достали тело мужчины. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что тело мужчины находилось на поверхности воды в трех метрах от берега. Спасатели извлекли его оттуда и передали правоохранителям.

- Обстоятельства происшествия и анкетные данные пострадавшего устанавливаются, - заявили в МЧС.

Еще одного утонувшего человека спасатели обнаружили во время обследования акватории Азовского моря в Приморском районе Мариуполя.

- Группа водолазно-спасательных работ МЧС во время обследования акватории Азовского моря обнаружила тело утонувшего мужчины 1958 года рождения и передала сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в спасательном ведомстве.

Напомним, накануне сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар на нефтебазе в Макеевке, на тушение которого ушло порядка 15 часов. В тушении возгорания принял участие 91 спасатель.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники МЧС ДНР на катерах совершают обходы и патрулирование акватории Азовского моря

Спасатели регулярно проводят профилактические рейды (подробнее)