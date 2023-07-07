Жителям ДНР рассказали, как вести себя при сильной жаре

Жителям Республики посоветовали, что делать, если за окном жара. Фото: МЧС ДНР

На территории ДНР установилась жаркая погода. Высокая температура воздуха на улице и в помещениях может привести к общему недомоганию и перегреву организма, вплоть до теплового удара. И для этого даже не обязательно находиться на солнце.

Как вести себя при сильной жаре, рассказали в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики. Там дали людям несколько советов.

Так, спасатели рекомендуют избегать физических нагрузок, двигаться неспеша и экономить силы.

- При выходе на улицу надевайте головной убор, - советуют в службе спасения.

Также там рекомендуют носить по такой погоде светлую одежду из хлопка. Она в большей степени отражает солнечные лучи в отличие от темной и позволит телу «дышать».

- Употребляйте больше воды без сахара и газа, - говорят в МЧС.

Спасатели напоминают - во время сильной жары резко возрастает опасность пожаров. И в большинстве случаев они происходят именно по вине людей.

Тем временем сотрудники лесхозов особо следят за ситуацией в лесах. В ДНР лесные хозяйства остаются открытыми для посещений, несмотря на жаркую погоду.

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