В Донецке из-за обстрела ВСУ в одном из многоэтажных домов обрушился козырек подъезда

Прибывшие на место спасатели демонтировали обрушенную железобетонную плиту и освободили проход для людей. Фото: МЧС ДНР

В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела ВСУ в одном из многоэтажных домов обрушился козырек подъезда. Люди, проживающие там, оказались заблокированы внутри дома. На помощь им пришли сотрудники МЧС, которые освободили для жителей проход из подъезда. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что просьба о помощи от жильцов дома поступила на дежурную линию ведомства.

- Сегодня в 09.10 в результате попадания взрывоопасного предмета в пятиэтажный дом на проспекте Кремлевский произошло обрушение козырька подъезда. На линию «101» поступила информация, что жильцы дома оказались заблокированы и не могут выйти из подъезда. К месту были направлены пожарный расчет и специальная аварийно-спасательная машина, - рассказали в министерстве.

Сообщается, что прибывшие на место сотрудники МЧС при помощи специальной техники демонтировали обрушенную железобетонную плиту и освободили проход для людей.

- Погибших и пострадавших нет, - отчитались в ведомстве.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обстреле ВСУ Горловки был поврежден гараж теплосети и несколько автомобилей

Пострадал также остановочный павильон и ряд магазинов, расположенных в Никитовском районе (подробнее)