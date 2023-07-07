В ДНР за неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек

В ДНР за неделю от обстрелов погибли пять человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в период с 30 июня по 7 июля погибли пять мирных жителей. Также было ранено 112 человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщила Омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в ДНР от агрессии киевского режима погибли 209 мирных жителя, 840 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.

Напомним, ранее глава администрации города Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что с февраля 2022 года погибло более 60 человек. Также в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины свыше 260 мирных жителей получили ранения.

Кроме того, за прошлые сутки вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике 336 различных боеприпасов. В результате обстрелов погибли два мирных жителя в Горловке и Набережном.

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