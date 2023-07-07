В Старобешевской больнице работают пять врачей из Бурятии

В Старобешево работают пять врачей из Бурятии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Старобешевской центральной районной больнице работают пять врачей из Бурятии. Специалисты помогают в проведении диспансеризации взрослой категории населения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- При взаимодействии Минздравов ДНР и Республики Бурятия для оказания медицинской помощи жителям Республики в Старобешевскую центральную районную больницу из Бурятии прибыло пять врачей: невролог, офтальмолог, ЛОР, кардиолог, врач функциональной диагностики, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в филиале Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское приняли первых пациентов. На прием за день записались почти 200 человек.

Кроме того, больнице Докучаевска подарили новый аппарат УЗИ, который имеет датчики, позволяющие провести обследование с высокой точностью. Данный прибор подарила Владимирская область и в скором времени медики смогут его использовать по назначению.

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