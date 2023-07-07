Бурятия передала игрушки детсадам Старобешевского района

Игрушки распределят по детским садам района. Фото: Михайлов/ТГ

Республика Бурятия передала подшефному Старобешевскому району ДНР развивающие детские игрушки на сумму около 400 тысяч рублей. Об этом рассказал глава района Николай Михайлов.

— Бурятия передала детским садам Старобешевского района развивающие игрушки. Для детей подшефного района доставили спортивные комплексы из 92 предметов, магнитные доски, наборы игровых строительных материалов, фруктов и овощей, развивающие игры. Помощь передали через АНО «Содействие». Организацию создали для оказания помощи Старобешевскому району, — отметил Михайлов.

Напомним, что ранее Бурятия организовала поездку старобешевских школьников в Москву и Улан-Удэ. Дети смогли увидеть столицу, а далее отправились на обучение в образовательный центр «Асториум» по направлениям «Робототехника» и «Дизайн». Поездку организовала общественная организация «Женщины Бурятии».

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