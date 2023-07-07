ВС РФ за сутки на Донецком направлении отразили десять атак ВСУ Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины в течение прошлых суток продолжали безуспешные попытки наступления. Российские войска отразили десять атак украинских военных на Донецком направлении. Об этом в пятницу 7 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

Во время этих неудачных атак вооруженные силы Украины потеряли свыше 420 человек личного состава убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20, а также САУ «Krab» польского производства.

Напомним, что российский минометный расчет уничтожил позиции ВСУ на Дзержинском направлении. Доблестные Горловские гвардейцы не оставляют украинским боевикам ни малейшего шанса.

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